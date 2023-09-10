Мир 10 сентября 2023, 12:32 Байден досрочно завершил саммит G20 в Индии и вылетел из страны Press Trust of India: Байден срочно вылетел во Вьетнам с саммита G20 в Индии Правительство США

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Президент США Джо Байден закончил выступления на саммите G20 и вылетел из Нью-Дели во Вьетнам. Об этом сообщило агентство Press Trust of India в соцсети X (бывший Twitter).

«Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — заявили журналисты.

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Агентство также опубликовало фотографию, на которой американский лидер заходит в самолет.

Ранее Байден оконфузился во время саммита G20. Глава США не смог произнести имя кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Байден сделал две попытки, однако так и не смог выговорить имя правильно, так как изменил ударение. Наследный принц в ответ на это взял стакан и отпил воды, чтобы отвлечься от неловкой ситуации.

Во время проведения саммита нештатная ситуация произошла с кортежем Бадена. Одна из машин, которую нанял МИД Индии, не появилась вовремя. Это произошло из-за того, что водитель решил подвезти знакомого клиента до отеля «Тадж Мансингх» перед тем, как стать частью кортежа президента США.