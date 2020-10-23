Байден пообещал наказать Россию за «вмешательство» в президентские выборы

России, Ирану и Китаю пригрозили ответственностью за якобы вмешательство в американские выборы. Кандидат в президенты США Джо Байден пообещал, что страны «поплатятся» в случае его избрания на пост главы государства.

Байден озвучил свою позицию в заключительном раунде теледебатов с Дональдом Трампом, который является его основным соперником в предвыборной гонке. Трансляцию вел телеканал CBS News.

«Любая страна, какая бы она ни была, заплатит определенную цену за вмешательство в выборы», — ответил Байден на вопрос о заявлении директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, который рассказал о незаконно полученных данных американских избирателей.

Байден подчеркнул, что в «этих выборах» участие приняла Россия, «в какой-то степени» — Китай и Иран.

«Они заплатят определенную цену, если я буду избран», — сказал кандидат от демократов, обвинив упомянутые государства в нарушении суверенитета США. При этом президент США Дональд Трамп, привел слова Байдена сайт RT, не выдвигает российским властям никаких претензий.

В Кремле с «сожалением» прокомментировали тему о якобы вмешательстве РФ в предвыборный процесс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что оснований для подобных нападок нет.