Мир 28 марта 2024, 09:52 Байден получил преимущество над Трампом в опросе среди американцев Байден с небольшим перевесом опередил Трампа по результату опроса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден опередил кандидата на пост главы государства Дональда Трампа в опросе среди американцев. Об этом свидетельствуют данные университета Quinnipiac University.

Согласно результатам исследования, 48% избирателей отдали предпочтение Байдену, а Трамп получил 45% поддержки.

Реклама

При этом, когда респондентам предложили добавить в опрос независимые кандидатуры Корнела Уэста и Джилл Стайн, Трамп с 39% опередил Байдена, у которого 38%.

Дональд Трамп набрал нужное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии. Его главным конкурентом станет действующий глава государства Джо Байден, который представляет Демократическую партию. Выборы пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее СМИ сообщили, что предвыборный штаб Байдена запретил ему свободное общение с избирателями из-за опасения неловких ситуаций.