Мир 18 марта 2024, 02:14 Впал в бешенство. Байдену ограничили общение с избирателями NBC: низкий рейтинг перед выборами довел Байдена до истерики РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден разозлился на сотрудников своего предвыборного штаба за то, что те наложили на него ограничения из-за страха провала на выборах. Об этом сообщило NBC.

«Помощниками Байдена стремятся свести к минимуму вероятность казусов, 81-летний президент раздражен ограничениями», — указали в сообщении.

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По данным издания NBC, Байден в бешенстве из-за сотрудников своего предвыборного штаба, которые не могут донести до избирателей информацию о его достижениях на посту главы Белого дома. Также Байдену не разрешают более свободно общаться с избирателями.

В США выборы президента пройдут 5 ноября. Демократов представляет нынешний глава государства Джо Байден, а республиканцев — Дональд Трамп. По сло вам политика, при победе его оппонента на выборах американцев ждет «кровавая баня».