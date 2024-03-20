Мир 20 марта 2024, 10:45 Байден и Трамп победили на праймериз своих партий CNP/AdMedia/globallookpress

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Экс-президент США Дональд Трамп победил на праймериз в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе, Огайо и Флориде, сообщило NBC News. У Трампа фактически не осталось конкуренции внутри Республиканской партии. В то же время его соперник, действующий американский лидер Джо Байден, одержал победу на праймериз демократов.

Голосование состоялось в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо. Во Флориде мероприятие отменили, поскольку в бюллетене был только один кандидат. Конкурентами Байдена в четырех штатах стали автор книг по саморазвитию Марианна Уильямсон и венчурный капиталист Джейсон Палмер.

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И Трамп, и Байден уже набрали нужное число делегатов для повторного выдвижения на президентский пост от своей партии. При этом праймериз продолжатся до начале июня. Выборы состоятся 5 ноября.

По данным СМИ, предвыборный штаб не позволяет Джо Байдену свободнее общаться с избирателями, небезосновательно опасаясь новых казусов. Отмечается, что это ограничение раздражает президента США.