Мир 06 января 2024, 04:24 Байден подверг Трампа критике за восхищение Путиным Байден негативно оценил восхищение Трампа президентом России Путиным Unsplash

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Американский президент Джо Байден возмутился тем, что бывший глава США Дональд Трамп восхищается лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Hill.

Байден сделал такое заявление во время выступления в штате Пенсильвания в годовщину штурма Капитолия, который состоялся в январе 2021 года.

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«Можете ли вы поверить, чтобы президент сказал что-то подобное? Его восхищение Путиным. Я мог бы продолжить», — отметил президент США.

Он вспомнил и о словах Трампа по поводу писем от главы КНДР Ким Чен Ына, которые тот называл «любовными посланиями». Байдена возмутила такая характеристика. По его мнению, подобные высказывания оскорбительны для американских военных.

Незадолго до этого Байден словесно уколол Трампа, заявив, что во время своего президентства тот смотрел на внутренние проблемы США по телевизору из Овального кабинета. При этом Овальный кабинет действующий президент назвал «своим», что возмутило американцев, которые считают его достоянием народа.

Трамп не остается в долгу и тоже регулярно критикует Байдена. В одном из интервью он назвал его «мошенником» и «негодяем», удивившись тому, что его оппонент не может и двух слов связать.