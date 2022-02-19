Байден обвинил ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня

Президент США Джо Байден обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Он заявил, что такими действиями пытаются спровоцировать Украину.

По словам американского лидера, за нарушением режима прекращения огня стоят ДНР и ЛНР. Об этом он сказал во время своего выступления в Белом доме.

«За последние несколько дней мы видели сообщения о значительном росте количества случаев нарушения режима прекращения огня поддерживаемыми РФ силами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе», — заявил Байден.

Он добавил, что в случае «вторжения» США не будут отправлять свою армию на Украину. При этом американская сторона будет защищать территорию НАТО вместе со своими союзниками.

«Мы не отправим солдат на Украину, но, но мы продолжим поддерживать украинский народ», — сказал президент США.

Как подчеркнул Байден, страны Запада готовы объявить санкции против России при «вторжении» войск на Украину. Но дипломатический путь все еще остается открытым, заключил американский лидер.