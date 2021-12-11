Байден по телефону поздравил нового канцлера Германии с назначением

Президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Американский лидер поздравил политика с назначением на должность.

«Я говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы поздравить его с назначением. Я жду возможности тесно работать по всему списку глобальных вызовов», - написал Байден в Twitter.

Он уточнил, что вызовы включают в себя вопрос о стягивании российских войск к украинской границе. По словам Байдена, для ответа на дестабилизирующее военное строительство необходимо принять трансатлантические усилия.

Глава Социал-Демократической партии Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря. Он победил по итогам парламентских выборов, которые состоялись 26 сентября. Во время предвыборной кампании Шольц позиционировал себя как наследник Ангелы Меркель.

С предыдущим канцлером Германия попрощалась в начале декабря. На торжественной церемонии выступал военный оркестр, а также звучала панк-музыка. Мероприятие под названием «Большая вечерняя заря» посетили порядка 200 человек.