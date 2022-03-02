facebook_pixel
    02 марта 2022, 07:14

    Байден сообщил о начале расследования в отношении российских бизнесменов

    Президент Байден: США создадут группу для расследований против крупных бизнесменов России

    Наза Салех Захи

    Министерство юстиции США создаст группу, которая будет заниматься расследованием в отношении крупных бизнесменов из России. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден.

    Байден сообщил о начале расследования в отношении российских бизнесменов

    «Сегодня я говорю „хватит“ российским олигархам и коррумпированным лидерам… Министерство юстиции США собирает специальную группу, которая займется преступлениями российских олигархов», — сказал он во время выступления перед Конгрессом. Его процитировало РИА «Новости».

    Байден подчеркнул, что Штаты объединят усилия со своими союзниками из Европы. Он пообещал, что частные самолеты, квартиры и яхты российских бизнесменов найдут и заберут.

    «Мы идем за вашими капиталами, нажитыми неправедным путем», — сказал глава Белого дома

    Запад вводит санкции в отношении России, в том числе ее бизнес-элиты, в ответ на действия РФ на Украине. Там, по заявлению президента РФ Владимира Путина, российские военные проводят спецоперацию по демилитаризации страны.

    Ранее Байден заявил о закрытии воздушного пространства США для российских самолетов.