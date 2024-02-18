Мир 18 февраля 2024, 11:35 Байден перепутал Украину с НАТО Fox News: Байден перепутал Украину и НАТО, говоря о финансировании ВСУ Yuri Gripas / Global Look Press

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Американский президент Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию, перепутав НАТО и украинскую армию. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В своем выступлении в Вашингтоне глава Белого дома в очередной раз затронул необходимость выделения нового пакета финансовой помощи для Украины, но почему-то упомянул альянс.

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«Раскол НАТО и уход с Украины полностью противоречит нашим интересам, противоречит нашему слову, которое мы держим со времен Эйзенхауэра. Для конгресса пришло время принять закон о финансировании НАТО», — сказал он.

После заявления президента Республиканский национальный комитет напомнил ему в социальной сети X, что Украина, Тайвань и Израиль не входят в число членов НАТО.

В начале февраля Байден пытался парировать упреки в частых оговорках и провалах памяти. Президент заявил, что именно он вновь поставил США на ноги, однако спустя несколько минут вновь оговорился и назвал президентом Мексики лидера Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халила ас-Сиси.

Бывший президент США Дональд Трамп отмечал, что у Байдена самый низкий коэффициент интеллекта из всех глав государства в истории.