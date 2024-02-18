18 февраля 2024, 05:29
«Самый низкий IQ». Трамп высказался об интеллекте Байдена
Трамп заявил, что у Байдена среди всех президентов США самый низкий IQ
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что у его преемника, Джо Байдена, оказался самый низкий коэффициент интеллекта из всех лидеров США. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Он человек с очень низким IQ, наш президент», — заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Мичиган.
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Трамп добавил, что готов поспорить на то, что за всю историю Америки не было президента с настолько низким показателем интеллекта. Он считает Байдена «некомпетентным для своей должности» лицом. Трамп также напомнил о проблемах своего преемника, связанных с ориентацией в пространстве.
Ранее Байден грубо оговорился, отвечая на обвинения спецпрокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти во время выступления перед нацией. Он назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.
В начале 2023 года Байден не смог самостоятельно подняться на сцену. В Сети появились кадры, где американского лидера вывела за руку его супруга Джилл.
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Дональд Трамп
Джо Байден
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