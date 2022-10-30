Американцы посмеялись над Байденом после очередной ошибки | 360°

Мир 30 октября 2022, 07:18 Американцы посмеялись над Байденом после очередной ошибки Fox News: президент Джо Байден насчитал в США 54 штата вместо 50 РИА "Новости"

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Президент США Джо Байден, выступая в Пенсильвании, сообщил собравшимся, что побывал в 54 штатах страны во время обсуждения вопроса о доступности системы медицинского образования Obamacare. На самом деле штатов в США 50, написал телеканал Fox News.

«Мы посетили 54 штата. Демократы отчасти благодаря этой программе сумели завоевать места в Конгрессе на промежуточных выборах в 2018 году», — сказал он.

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Конгрессмен Лорен Боберт заявила, что очередная ошибка президента просто продолжает череду прошлых нелепых высказываний и действий с его стороны.

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Журналист Коллин Пруэтт заявил, что на географию США при Байдене повлияла высокая инфляция, которую спровоцировала нынешняя администрация.

Байден, который в 2022 году отпразднует свое 80-летие, является самым возрастным президентом в истории США. При этом глава государства часто попадает в ситуации, которые становятся поводом для насмешек.

Например, накануне Байден выступал в Сиракузах. После завершения речи президент не смог найти выход с трибуны и сделал несколько кругов, прежде чем помощники мягко намекнули ему, в какую сторону идти.

Также ранее президент гулял на лужайке Белого дома и заблудился, хотя там растут всего несколько деревьев. Внимательные охранники указали Байдену направление выхода, но он признался, что просто хотел пойти другим путем.