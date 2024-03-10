Мир 10 марта 2024, 12:48 Байден перепутал Украину с Ираком и Афганистаном Президент США Байден в интервью перепутал Украину с Ираком и Афганистаном IMAGO/Kyle Mazza/globallookpress

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в очередной раз оговорился. На сей раз он перепутал Украину с Афганистаном и Ираком в интервью MSNBC.

«Америка допустила ошибку. Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину… то есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан», — произнес он.

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Байден добавил, что в таком решении США не было необходимости, оно породило еще больше проблем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что на сей раз Байден ничего не перепутал, а действительно считает, что США «кроваво опозорились» с украинским проектом. По мнению дипломата, американский лидер «не может больше сдерживать в себе то, что понимают все».

На днях Джо Байден записал предвыборный ролик, в самом начале которого признал, что он «не молодой парень», но добавил, что якобы понимает, как «сделать что-то для народа» США.