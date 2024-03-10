Мир 10 марта 2024, 12:19 «Кроваво опозорились». Захарова прокомментировала оговорку Байдена про Украину Захарова назвала оговорку Байдена признанием кровавого позора США на Украине Gerardo del Valle/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент США Джо Байден не перепутал Украину с Афганистаном и Ираком, когда говорил о вторжении американцев в эти страны. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Американский телеканал MSNBC привел заявление главы государства, в котором он случайно осудил вмешательство США в дела Украины, перепутав названия стран.

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«Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан», — сказал Байден.

Он также добавил, что решение о вторжении в Ирак породило новые проблемы. Президент заявил, что он якобы предостерегал о подобном израильские власти перед операцией против ХМАС.

«Он не перепутал. Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом», — подчеркнула Захарова.

Ранее Байдена заподозрили в приеме стимуляторов перед его выступлением «О положении союза». Обычно американский лидер говорит медленно, но в этот раз он был пылким и разгневанным.