Байден оговорился и назвал президентом первую леди Мексики

Президент США Джо Байден регулярно оговаривается во время выступлений. В очередной раз это произошло на приеме в Белом доме по случаю мексиканского праздника 5 мая. Он назвал первую леди Мексики президентом.

«Соединенные Штаты и Мексика — больше чем просто хорошие соседи», — сказал глава Белого дома во время своего выступления.

За это он поблагодарил первую леди Мексики Беатрис Гутьеррес Мюллер, но перепутал ее статус и назвал президентом.

Также на приеме Байден напомнил, что американцы — это нация иммигрантов.

«Мы — нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила», — сказал президент.

Мексика 5 мая отмечает победу в битве с армией второй французской империи, которая произошла в 1862 году. В США этот день является Днем американо-мексиканской дружбы.

В предыдущий раз Байден оговорился 3 мая. Тогда он неправильно сказал свою должность. Он заявил, что в США было немного сенаторов из штата Делавэр. На самом деле он имел в виду президентов.