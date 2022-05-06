Байден назвал всех граждан США иммигрантами

Президент США Джо Байден назвал американцев нацией мигрантов. Это произошло на приеме в Белом доме по случаю мексиканского праздника 5 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы — нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила», — заявил Байден.

Мексика 5 мая отмечает победы в битве с армией второй французской империи, которая произошла в 1862 году. В США этот день является днем американо-мексиканской дружбы.

Также в ходе выступления Байден позволил себе шутку в отношении своей жены Джилл. Перед выступлением главы государства кто-то из-зала прокричал: «Мы тебя любим, Джо». На это Байден ответил, что хоть какая-то женщина здесь его любит. Позже, перечисляя профессии собравшихся, он в своеобразной манере признался в чувствах к жене.

«Учителя? Я сплю с учительницей каждую ночь. С той же самой. Если бы мне не нравились учителя, я бы спал один», — сказал Байден, обращаясь в сторону супруги, которая является преподавателем колледжа.

Также он пошутил и о министре образования Мигеле Кордоне, сказал, что тот «там сзади людей обучает».

Это не первая попытка шутить, которая последовала со стороны президента за последние несколько дней. Буквально накануне Байден вызвал возмущение пользователей из-за своих заявлений в ходе встречи со спортсменами-паралимпийцами. Когда атлеты, включая колясочников, в конце церемонии выстроились для фотографирования, глава государства громко объявил: «Не прыгаем!» Также он посоветовал стоящей рядом с ним слабовидящей девушке «посмотреть» на фотографа.