Байден перепутал свою должность

Президент США Джозеф Байден вновь оговорился на публике. На этот он неправильно назвал свою должность и некорректно представил сотрудницу Института Байдена при Университете Делавэра Мадину Уилсон-Энтон. Об этом сообщила газета New York Post.

Он сказал, что сенаторов из штата Делавэр было немного. При этом он имел в виду президентов США. Оговорку Байден допустил во время торжественного приема в Белом доме. Торжество организовали в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

«Сенаторов из Делавэра было немного. Это маленький штат. Собственно говоря, их никогда и не было. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью представить Мадину Уилсон-Энтон», — сказал Байден.

Нынешний американский лидер действительно долгое время являлся сенатором от штата Делавэр. Он занимал эту должность на протяжении 36 лет.

Это не первая подобная оговорка Байдена на публике. В марте он во всеуслышание заявил, что президент РФ Владимир Путин «вторгся в Россию». Чуть позже Байден забыл, кому принадлежит статус первой леди. Он «отдал» эту должность вице-президенту США Камале Харрис.