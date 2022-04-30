«Это не Stinger и Javelin». Лавров назвал нужды украинского народа

Украинский народ нуждается не в поставках западных вооружений по типу Stinger и Javelin, а в переговорном процессе и решении гуманитарных вопросов. Об этом в беседе с государственным информагентством Китая Синьхуа заявил руководитель российского МИД Сергей Лавров.

«Украинский народ нуждается не в Stinger и Javelin, а в решении неотложных гуманитарных вопросов», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что делегации обеих стран продолжают обсуждать проект подписания мирного договора. В списке вопросов статус русского языка и отмена наложенных Западом санкций.

«Этими санкциями Запад ради достижения своих амбиций поставил под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность целых регионов мира», — сообщил глава МИД.

Также Лавров заявил, что Россия в ответ на санкционное давление сфокусируется на укреплении собственной технологической самостоятельности.

Ранее глава дипведомства выразил уверенность, что отношения России и Украины в будущем восстановятся.