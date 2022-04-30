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    30 апреля 2022, 09:28

    «Это не Stinger и Javelin». Лавров назвал нужды украинского народа

    Глава МИД РФ Лавров заявил, что народ Украины нуждается в переговорах, а не Javelin

    Максим Зинкин

    Украинский народ нуждается не в поставках западных вооружений по типу Stinger и Javelin, а в переговорном процессе и решении гуманитарных вопросов. Об этом в беседе с государственным информагентством Китая Синьхуа заявил руководитель российского МИД Сергей Лавров.

    «Это не Stinger и Javelin». Лавров назвал нужды украинского народа

    «Украинский народ нуждается не в Stinger и Javelin, а в решении неотложных гуманитарных вопросов», — заявил он.

    Дипломат подчеркнул, что делегации обеих стран продолжают обсуждать проект подписания мирного договора. В списке вопросов статус русского языка и отмена наложенных Западом санкций.

    «Этими санкциями Запад ради достижения своих амбиций поставил под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность целых регионов мира», — сообщил глава МИД.

    Также Лавров заявил, что Россия в ответ на санкционное давление сфокусируется на укреплении собственной технологической самостоятельности.

    Ранее глава дипведомства выразил уверенность, что отношения России и Украины в будущем восстановятся.