Российские военные будут уничтожать транспортные средства НАТО с амуницией и оружием для ВСУ, доставленные на Украину. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Министр добавил, что российские военные во время спецоперации проявляют отвагу и мужество, с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивают безопасность жителям Донбасса. Шойгу подчеркнул, что ВС РФ продолжат выполнять все задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим страны.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью являются денацификация и демилитаризация страны. Он заявил, что нужно прекратить издевательства и геноцид над людьми из Донбасса.