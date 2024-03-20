Мир 20 марта 2024, 08:31 Байден объявил о достигнутом соглашении по бюджету США Белый дом и конгресс согласовали бюджет США до конца 2024 финансового года Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Обе палаты конгресса США одобрили бюджет правительства до конца финансового года. Итоговые документы представят в ближайшее время, заявил на брифинге президент Джо Байден. Его заявление опубликовали на сайте Белого дома.

«Мы пришли к соглашению с лидерами конгресса о дальнейших действиях по оставшимся законопроектам о финансировании на весь год», — сказал он.

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По словам Джо Байдена, палата представителей и сенат доработают пакет мер, оперативно утвердят его и передадут президенту. Глава Белого дома пообещал сразу же подписать документы.

Финансовый год завершится 30 сентября. Демократы и республиканцы не могли согласовать окончательный проект с прошлого года из-за разногласий по поводу трат на решение миграционного кризиса и внешнюю политику. Для того, чтобы избежать шатдауна правительства, финансирование разделили на две части и сначала согласовали шесть наименее спорных статей расходов.