Мир 04 марта 2024, 08:21 Американский конгресс согласовал бюджет на 2024 финансовый год для избежания шатдауна Reuters: конгресс США договорился о бюджете США до конца финансового года Unsplash

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Конгресс США договорился о финансировании федерального правительства до конца 2024 года, что позволит руководству страны избежать шатдауна. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Хорошая новость состоит в том, что конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу», — заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

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Палата представителей в ближайшее время примет и направит в сенат одобренные обеими партиями проекты. Если законодатели не успеют сделать это до 8 марта, в стране наступит частичный шатдаун — из-за прекращения финансирования прекратят работать некоторые федеральные структуры.

Ранее президент США Джо Байден подписал проект закона о временном бюджете, который поддержали обе палаты конгресса. Законодатели смогли договориться о шести документах, благодаря которым удастся продлить работу правительства по важнейшим направлениям, в том числе по энергетике, транспорту и юстиции.