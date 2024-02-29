Мир 29 февраля 2024, 06:59 Демократы договорились с республиканцами по шатдауну Politico: конгресс нашел способ предотвратить шатдаун из-за финансирования Unsplash

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Лидеры конгресса США заключили соглашение, которое позволит не останавливать работу правительства в марте. Для предотвращения шатдауна они примут первый пакет законов о финансировании, сообщило Politico.

Ведущим законодателям удалось прийти к соглашению о финансировании до сентября шести наименее спорных статей расходов, а именно сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, окружающей среды, объединенного проекта о торговле, науке и юстиции. Официальный текст выпустят к выходным и утвердят счета на следующей неделе, чтобы избежать шатдауна 8 марта.

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Остальные меры на 2024 финансовый год, в том числе траты Пентагона, Министерства внутренней безопасности, Министерства труда, здравоохранения, социальных служб и образования, получат новый крайний срок — 22 марта. Если к этому времени их не утвердят, придется приостановить работу правительства.

Одним из самых спорных стал проект помощи Украине, Израилю, Тайваню и мер по обеспечению безопасности южной границы США. Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что без артиллерийских систем и средств ПВО его армия не справится.