Байден объяснил, почему в США не будет карантина из-за оспы обезьян

Президент США Джо Байден назвал три причины, по которым в Штатах не планируют вводить карантин в связи с оспой обезьян. Его заявление со встречи с журналистами привело РИА «Новости».

Он сообщил, что, во-первых, случаи заражения этой болезнью происходили в США и раньше, до этого года. Во-вторых, для предотвращения распространения оспы обезьян в стране есть вакцина. В-третьих, нынешняя ситуация не требует принятия повышенных мер безопасности. На вопрос о том, собираются ли американские власти вслед за другими странами вводить ограничения, Джо Байден ответил отрицательно.

«Нет, я так не думаю», — сказал он.

Ранее ВОЗ провела экстренное заседание по поводу распространения оспы обезьян. По последним данным, было выявлено 92 случая в 12 странах мира, в том числе в Германии, Австралии, Испании и других. Российские врачи назвали риск завоза заболевания низким, однако в аэропорту Красноярска и на границе в Омске были усилены меры санитарно-карантинного контроля.