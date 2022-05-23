Санитарные врачи из-за оспы обезьян усилили контроль в аэропорту Красноярска

Несмотря на низкий уровень опасности завоза оспы обезьян, в аэропорту Красноярска усилили санитарно-карантинный контроль. Об этом в Telegram-канале объявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

«На сегодняшний день в нашем регионе, как и во всей России, случаев заболевания оспой обезьян нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий», — предупредил чиновник.

В 12 странах выявили 92 случая оспы обезьян. Болезнь диагностировали, в том числе, во Франции, Испании, Австралии. Темпы ее распространения обсуждались на внеочередном заседании ВОЗ. Минздрав России предупредил, что риск завоза заболевания в страну минимален. Кроме того, часть россиян имеют к нему иммунитет благодаря прививке от натуральной оспы.

Тем временем, британские таблоиды нашли в происходящем «русский след», а основатель Microsoft Билл Гейтс — очередной заговор.