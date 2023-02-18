Мир 18 февраля 2023, 00:55 Байден не планировал встречаться с Зеленским в Польше Белый дом: у президента США Байдена не будет встречи с Зеленским во время поездки в Польшу РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден не планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках предстоящего визита в Варшаву. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

На вопрос журналистов о том, намерен ли американский лидер «пересечь границу с Украиной» в ходе поездки в Варшаву, представитель Белого дома ответил, что нет. Вылет Байдена в Польшу запланирован на понедельник, 21 февраля.

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В ходе визита президент США планирует встретиться с лидерами стран восточного фланга НАТО, чтобы обсудить укрепление сдерживания России и роль Польши в поставках оружия Украине.

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Также в планах Байдена выступить с речью в преддверии годовщины начала специальной военной операции России на Украине. В Белом доме пояснили, что у него запланирована встреча с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии). Джо Байден пробудет в Варшаве с 20 по 22 февраля.