Мир 17 февраля 2023, 22:35 Названа цель поездки Байдена в Польшу Белый дом: Байден обсудит с лидерами «Бухарестской девятки» сдерживание России White House

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Президент США Джо Байден в ходе предстоящего визита в Варшаву планирует встретиться с лидерами стран восточного фланга НАТО. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой <…> и лидерами восточного фланга НАТО, чтобы подтвердить поддержку США безопасности альянса», — сказала она.

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В рамках поездки Байден намерен обсудить укрепление сдерживания России и роль Польши в поставках оружия Украине.

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Также Жан-Пьер сообщила о планах американского лидера выступить с речью в преддверии годовщины начала специальной военной операции России на Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что у Байдена запланирована встреча с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии).

Ранее Белый дом анонсировал поездку президента США Джо Байдена в Польшу. Отмечалось, что американский лидер пробудет в Варшаве с 20 по 22 февраля.