Мир 28 сентября 2022, 22:14 Поделиться Telegram

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Viber Белый дом объяснил угрозы Байдена в адрес «Северного потока — 2» Белый дом: президент США Байден не обещал уничтожить «Северный поток — 2» Pxhere.com

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Американский лидер Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода «Северный поток — 2», а не уничтожить его. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент сказал, что „Северный поток — 2“ не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — привело РИА «Новости» слова Жан-Пьер.

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Так представитель Белого дома ответила на просьбу прокомментировать высказывания официальных лиц из России, цитировавших «угрозы Байдена покончить с „Северным потоком“».

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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» ранее зафиксировали резкое падение давления. Аварийные участки расположены в водах Дании и Швеции. Власти европейских стран назвали утечки диверсией, а политики намекнули на причастность США к случившемуся.

Портал по отслеживанию авиаперелетов Flightradar в ночь накануне утечки зафиксировал вертолет ВВС США Sikorsky MH-60R Strike Hawk. Он пролетал в районе, где произошла авария на газопроводах.

Следователи ФСБ завели уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах.

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