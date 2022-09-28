Вертолет ВВС США заметили в районе аварии на «Северных потоках» | 360°

Мир 28 сентября 2022, 21:04 Поделиться Telegram

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Viber Вертолет ВВС США заметили в районе аварии на «Северных потоках» Flightradar зафиксировал вертолет ВВС США в районе аварии на «Северных потоках» Wikipedia

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Вертолет ВВС США пролетал в районе, где произошла авария на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Его зафиксировал портал по отслеживанию авиаперелетов Flightradar в ночь накануне утечки.

Речь идет о многоцелевом вертолете Sikorsky MH-60R Strike Hawk. Воздушное судно кружило над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов.

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Винтокрылая машина оказалась на расстоянии примерно 250 километров от острова Борнхольм в 19:30 по московскому времени в воскресенье, 25 сентября. Улетел вертолет только рано утром 26 сентября. Недалеко от острова произошли утечки газа на обеих нитках «Северного потока».

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ВВС США используют этот вертолет для проведения операций на воде и интенсивных боевых действий на побережье. На борту Sikorsky MH-60R Strike Hawk есть оборудование для поддержки морской артиллерии, а также наблюдения и ретрансляции связи.

Ранее следователи ФСБ завели уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

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