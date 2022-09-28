ФСБ завела дело о международном терроризме после взрывов на «Северных потоках» | 360°

Мир 28 сентября 2022, 20:21 Поделиться Telegram

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Viber ФСБ завела дело о международном терроризме после взрывов на «Северных потоках» Генпрокуратура: ФСБ завела дело о международном терроризме после ЧП на «Северных потоках»

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Следователи ФСБ России завели уголовное дело после взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Речь идет об акте международного терроризма, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По направленным Генеральной прокуратурой РФ <…> материалам следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело», — уточнил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

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Специалисты уже начали проводить предварительное следствие. Расследование проводят по статье о международном терроризме.

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Ранее на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировали резкое падение давления. Аварийные участки находятся в водах Дании и Швеции. Власти стран Европы назвали утечки диверсией, а политики намекнули на причастность США к случившемуся.

По словам главы энергетического агентства Дании Кристоффера Ботцау, газ в трубопроводах закончится к воскресенью, 2 октября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что половина объема энергоносителя предназначалась для России.

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