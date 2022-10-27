Байден не будет вести переговоры с Путиным на G20 | 360°

Мир 27 октября 2022, 22:35 Байден не будет вести переговоры с Путиным на G20 Представитель Белого дома Кирби: в планах Байдена нет переговоров с Путиным на G20 YouTube

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В планах президента США Джо Байдена по-прежнему нет переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, написало РИА «Новости».

«Я не скажу этого лучше, чем сказал сам президент, у него нет такого намерения встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20», — сказал Кирби на брифинге.

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Предстоящий саммит G20 должен состояться 15–16 ноября на острове Бали в Индонезии. Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» пообещал подумать над приглашением на саммит G20. При этом он подчеркнул, что на переговорах страну обязательно будут представлять.

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Ранее группа конгрессменов от Демократической партии отозвала письмо президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине.