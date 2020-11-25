Байден назвал условие встречи с Трампом

Кандидат на пост президента в США Джо Байден заявил, что готов провести встречу с действующим главой государства Дональдом Трампом, но при одном условии — если Трамп об этом попросит.

«Конечно, я встречусь, если он попросит», — цитируют Байдена журналисты его пула, пишет РИА «Новости».

До этого администрация президента США разрешила кандидату в президенты Байдену проводить брифинги в Белом доме. Несмотря на то, что действующий американский лидер Дональд Трамп пока итоги выборов не признал.

Накануне стало известно, что победителем Байдена признали еще два штата. В Неваде итоги выборов утвердил Верховный суд. Глава Пенсильвании Том Вулф лично заявил, что по результатам выборов в штате победил Джо Байден. Результаты пока не подвели Аризона, Висконсин и Джорджия.

Голосование избирателей на выборах президента в США состоялось 3 ноября. Заседание коллегии выборщиков, которые окончательно назовут имя президента США пройдет 14 декабря.