Байден назвал сферы для сотрудничества США с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что они могут сотрудничать с Россией в сфере нераспространения ядерного оружия и борьбе с изменением климата. Он отметил, что отношения между странами должны быть стабильными и предсказуемыми.

«Я ясно дал понять президенту Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», — сказал американский президент во время время проводимого в режиме видеосвязи мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств. Его слова передал ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден заявил, что примет ответные меры, если вновь произойдут кибератаки или Россия, по его словам, попытается вмешаться в экономику США. Он отметил что сейчас идет борьба за за XXI век, за звание лучшей экономики мира.

Ранее бывший глава Белого дома заявил, что Россия вместе с Китаем и Ираном унижают США при действующем лидере страны Джо Байдене.