Лавров раскритиковал США за несоблюдение договоренностей после саммита в Женеве

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о двойных стандартах США после саммита в Женеве. Договоренности, которые были достигнуты российским президентом Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом, расходятся со словами американских официальных лиц.

При этом Путин во время саммита заявлял, что результат по всем направлениям взаимодействия стран возможен только через баланс интересов и на равных основаниях, а Байден не возразил против этого. Об этом он написал в своей статье «О праве, правах и правилах», опубликованной на сайте журнала «Россия в глобальной политике».

Но после завершения встречи, как отметил Сергей Лавров, официальные американские лица, некоторые из которых участвовали во встрече в Женеве, стали противоречить договоренностям.

«Причем все эти „предупреждения“ стали сопровождаться угрозами: если Москва „в течение нескольких месяцев“ не примет изложенные ей в Женеве „правила игры“, то будет подвержена новому давлению», — написал министр.

Встреча Владимира Путина с Джо Байденом состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры стран обсудили стратегическую стабильность в мире, а также договорились о возвращении послов и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).