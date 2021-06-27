Россия вместе с Китаем и Ираном унижают США при действующем лидере страны Джо Байдене. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», — сказал Трамп во время выступления на митинге в Огайо. Цитату привело РИА «Новости».

Также экс-глава Вашингтона обвинил демократов в подтасовке результатов голосования на президентских выборах в 2020 году. По его словам, демократы виновны и в той катастрофе, которая сейчас происходит на границе. Речь идет о росте числа нелегальных иммигрантов.

Бывший американский лидер призвал республиканцев присоединиться к работе над «гигантской победой» на следующих президентских выборах.

Голосование за нового лидера США проходило осенью 2020 года. Дональд Трамп проиграл на выборах демократу Джо Байдену. Несмотря на официальное объявление победы Байдена, Трамп до сих пор заявляет о фальсификации. В конце марта 2021 года он сообщил, что готов снова бороться за пост лидера страны.