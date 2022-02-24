Байден назвал «истинную цель» проводимой Путиным политики

Президент РФ Владимир Путин преследует цель по восстановлению СССР. Такое мнение выразил президент США Джо Байден.

Американский лидер вечером 24 февраля дал экстренный брифинг. Он посвящен спецоперации, которую Россия начала проводить на Украине. По мнению Байдена, президент РФ преследует цель, которая заключается в том, чтобы возродить СССР. Также американский президент заявил, что о готовности ввести санкции против президента РФ.

Страны G7 ранее договорились о новых санкциях против РФ. Президент США Джо Байден заявил, что речь идет об ограничении возможности России в сфере высоких технологий. США и союзники, как отметил американский лидер, хотят ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%.