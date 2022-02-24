Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против Путина

США готовы ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил американский лидер Джо Байден на брифинге, трансляцию которого Белый дом организовал в Twitter.

Российско-американские отношения, по словам Байдена, переживают «полный разрыв». Переговоров с Путиным он не планирует.

Президент США отмечал, что страны G7 договорились об ограничении России в сфере высоких технологий. Импорт РФ высокотехнологической продукции снизится, заявил Байден, на 50%. Меры затронут госкомпании страны и ее программу по освоению космоса.

Масштабность санкций, заявил американский лидер, будет сравнима с отключением России от SWIFT.