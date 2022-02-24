Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против Путина
США готовы ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина
США готовы ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил американский лидер Джо Байден на брифинге, трансляцию которого Белый дом организовал в Twitter.
Российско-американские отношения, по словам Байдена, переживают «полный разрыв». Переговоров с Путиным он не планирует.
Президент США отмечал, что страны G7 договорились об ограничении России в сфере высоких технологий. Импорт РФ высокотехнологической продукции снизится, заявил Байден, на 50%. Меры затронут госкомпании страны и ее программу по освоению космоса.
Масштабность санкций, заявил американский лидер, будет сравнима с отключением России от SWIFT.