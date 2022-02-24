Байден: страны G7 условились ограничить Россию в сфере высоких технологий

Страны G7 договорились о новых санкциях против РФ. Президент США Джо Байден заявил, что речь идет об ограничении возможности России в сфере высоких технологий.

США и союзники, подчеркнул американский лидер, хотят ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%. Трансляцию его выступления Белый дом организовал в Twitter.

Новые санкционные меры американской стороны затронут крупнейшие российские госкомпании и космическую программу РФ.

Байден заявил, что Соединенные Штаты хотят ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Ограничения вводят против «крупнейшего банка России» и распространят их на ВТБ.

Разработанные меры президент США сравнил по масштабности с отключением России от SWIFT.

Ранее новые санкции против РФ ввела Великобритания. Они направлены в том числе против ВТБ и «Аэрофлота». Премьер-министр страны Борис Джонсон пообещал выдавить Россию из мировой экономики.