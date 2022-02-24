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    24 февраля 2022, 21:55

    Байден: страны G7 условились ограничить Россию в сфере высоких технологий

    Байден: Россию ограничат в сфере высоких технологий

    Александра Ломейко

    Страны G7 договорились о новых санкциях против РФ. Президент США Джо Байден заявил, что речь идет об ограничении возможности России в сфере высоких технологий.

    США и союзники, подчеркнул американский лидер, хотят ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%. Трансляцию его выступления Белый дом организовал в Twitter.

    Новые санкционные меры американской стороны затронут крупнейшие российские госкомпании и космическую программу РФ.

    Байден заявил, что Соединенные Штаты хотят ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Ограничения вводят против «крупнейшего банка России» и распространят их на ВТБ.

    Разработанные меры президент США сравнил по масштабности с отключением России от SWIFT.

    Ранее новые санкции против РФ ввела Великобритания. Они направлены в том числе против ВТБ и «Аэрофлота». Премьер-министр страны Борис Джонсон пообещал выдавить Россию из мировой экономики.