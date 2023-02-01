01 февраля 2023, 10:53
Байден может встретиться с Зеленским в Польше
Dziennik Gazeta Prawna: президент США Байден встретится с Зеленским в Польше в феврале
Президент США Джо Байден может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Польше в феврале. Об этом сообщило издание Dziennik Gazeta Prawna.
Встреча политиков пройдет в Жешуве или Варшаве. Украинские власти намерены использовать встречу для реализации дипломатических планов.
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«Зеленский представит Байдену план мирного урегулирования ситуации и попросит организовать международную конференцию, посвященную Украине», — сказано в сообщении
Кроме того, стороны поднимут вопрос обмена пленными и предоставления Украине гарантий безопасности.
Ранее американский телеканал Fox News заявил, что администрации президента США выгоден конфликт на Украине, потому что крупные промышленные компании зарабатывают на нем много денег.
Байден сообщал о намерении США и дальше продолжать поставки военной техники украинским военным.
Владимир Зеленский
Польша
Джо Байден
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