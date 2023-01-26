Мир 26 января 2023, 09:11 Крупные компании из США уличили в обогащении на украинском конфликте Телеведущий Fox Карлсон: власти США и местные компании наживаются на украинском конфликте piqsels

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Крупным компаниям из США выгоден затяжной конфликт на Украине. Таким мнением поделился ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Также он заявил, что в длительном конфликте в восточноевропейской стране заинтересованы и сотрудники администрации американского президента Джозефа Байдена. По мнению телеведущего, власти США при желании могли бы подтолкнуть правительство Украины к скорейшему окончанию конфликта путем мирного соглашения. Однако сотрудники администрации не идут на этот шаг.

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"Потому что на этом можно нажиться», — предположил Карлсон.

Помимо изобличения правительства США телеведущий обратил внимание зрителей на поведение властей Украины. Он напомнил, что недавно президент этой страны Владимир Зеленский отметил выгоду от ведения бизнеса с этим государством. Также Карлсон сказал, что Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире. По его словам, эта страна — рай для желающих отмыть деньги.