Мир 22 января 2023, 03:55 Байден молча ушел от журналистов после вопроса о поставке танков Украине Президент США Байден ушел от журналистов после вопроса о поставках Украине танков Leopard РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о сроках поставки Киеву танков Leopard 2. Вместо этого он молча удалился от журналистов. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал Telegraph.

«Украина получит всю необходимую помощь» — ответил Байден на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он идею Польши отправить киевскому режиму танки Leopard.

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На вопрос о том, как скоро Украина получит танки, глава Белого дома отвечать не стал. Вместо этого он направился к выходу.

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев обратился к правительству ФРГ с призывом как можно быстрее разрешить поставку боевых танков Leopard 2 для украинских военных. Он отметил, что Украине нужны немецкие танки «прямо сейчас». Кроме того, украинский посол указал на необходимость начать обучать ВСУ «как можно быстрее». Он призвал Германию разрешить другим странам поставлять танки.

Издание Der Spiegel заявило, что власти Германии могут отправить Киеву лишь 19 самых старых танков Leopard 2, которые используются на учениях для имитации врага.