Байден попрыгал, отвечая на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда

Президент США Джо Байден попрыгал, когда журналисты спросили о его самочувствии после падения с велосипеда. Американский лидер таким образом показал, что он в отличной форме. Кадры распространил журналистский пул Белого дома, передало РИА «Новости».

Через несколько часов после падения с велосипеда в Рехобот-Бич, штат Делавэр, Байден посетил церковь в том же городе. На выходе из храма американского лидера поджидала толпа журналистов. Они радостно поприветствовали 79-летнего хозяина Белого дома.

«Как себя чувствуете, сэр?» — прокричала Байдену одна из журналисток.

Президент США в ответ три раза энергично подпрыгнул. А потом поднял два кулака. Таким образом он показал, что с ним все хорошо.

Байден упал с велосипеда в субботу, 18 июня. Это произошло, когда он притормозил, попытался слезть, но у него застряла нога в креплении на педали. В Белом доме сообщали, что Байден не пострадал и помощь врачей не потребовалась.

Газета Washington Post ранее написала, что советники Байдена изучают возможность старта его кампании по переизбранию на второй срок весной 2023 года.