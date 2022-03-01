Байден исключил возможность ядерной войны с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что у американцев нет причин для беспокойства по поводу возможной ядерной войны на фоне напряженных отношений с Россией. Как сообщил портал The Hill, американский лидер отрицательно ответил на вопрос об использование атомного оружия двумя державами.

«Нет», — заявил Байден на вопрос журналиста о том, стоит ли американцам беспокоится о возможной ядерной войне в условиях напряженных отношений с Россией.

В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин поручил министр обороны Сергею Шойгу и главе Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства. Российский лидер пояснил свой приказ тем, что высшие должностные лица стран НАТО начали агрессивную риторику в адрес нашей страны.

Стратегические силы сдерживания включают в себя ядерный арсенал, а также межконтинентальные ракеты, подводные лодки, надводные корабли, морскую ракетоносную авиацию с высокоточным оружием.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала решение президента России о переводе сил сдерживания в боевую готовность созданием несуществующих угроз для оправдания дальнейшей агрессии против Украины.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин приказал начать специальную операцию в Донбассе. В ответ страны Запада объявили о введении санкций.

Под ограничения попали предприниматели, политики, журналисты, российские банки, а также финансовый регулятор России, чьи активы в европейских банках заморозили. США наложили мораторий на сделки с ценными бумагами Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния России. Ограничения распространяются на облигации, которые находятся на территории США или во владении американцами вне зависимости от их места жительства.