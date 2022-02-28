США запретили своим резидентам проводить операции с ЦБ, Минфином и ФНБ России

Американцы не смогут участвовать в финансовых операциях Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния России. Об этом говорится в официальном заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

В ведомстве заявили, что речь идет о заморозке любых активов Центрального банка России, которые хранятся в США или принадлежат американским гражданам, где бы они ни находились.

В американском Минфине отметили, что введенные санкции не позволят российскому регулятору использовать свои международные резервы для обхода санкций, а также подорвут все попытки поддержать курс падающего рубля.

На минувшей неделе Минфин США ввел запрет на сделки на вторичном рынке с ценными бумагами Центрального банка, Минфина и Национального фонда благосостояния России.

Новые санкции против финансового сектора России страны Запада ввели в ответ на проведение специальной операции по демилитаризации Украины. Руководство Евросоюза накануне объявило, что готово отключить уже попавшие под ограничения российские банки от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление специального представителя администрации Белого дома, Евросоюз продолжает работать над списком кредитных учреждений для отключения от SWIFT.

Великобритания и Евросоюз объявили о заморозке активов и резервов Банка России, хранящихся в местных финансовых организациях. Кроме того, для некоторых российских госкомпаний ограничили привлечение иностранных инвестиций.

На этом фоне Центральный банк повысил ключевую ставку до 20%. Регулятор объяснил такой шаг необходимостью повысить капитализацию по депозитам россиян, чтобы перекрыть потери рублевых вкладов.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал текущую экономическую ситуацию стабильной. Он отметил, что правительство и Центробанк принимают меры для сохранения финансовой стабильности в стране. Для этого задействовали золотовалютные резервы регулятора и средства Фонда национального благосостояния.