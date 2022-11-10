Власть 10 ноября 2022, 15:39 Захарова рассказала о планах российской делегации на саммите G20 Представитель МИД Захарова: Россия на саммите G20 поднимет вопросы поставок продовольствия РИА «Новости»

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Россия на саммите G20 подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком энергоресурсов и продовольствия в другие страны и на коммерческой, и на гуманитарной основах, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что российская сторона не приемлет попыток ценового и другого давления извне, сообщило РИА «Новости».

Говоря о планах российской делегации на саммите «Большой двадцатки», дипломат отметила намерение озвучить несколько инициатив. Среди них, например, наращивание сотрудничества с Турцией по газовой теме. Другие предложения касаются поставок удобрений и партий зерна.

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«Подчеркнем важность демонополизации глобальной экономической архитектуры», — добавила Захарова.

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По ее словам, внимание сфокусируют на необходимости выстраивания логистических цепочек, технологических кластеров и платежных систем, которые были бы независимы от политической турбулентности.

Президент РФ Владимир Путин не примет участия в саммите G20. Делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Эти данные уже подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.