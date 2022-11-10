Мир 10 ноября 2022, 10:08 Кремль подтвердил, что Путин не поедет на саммит G20 на Бали Представитель Кремля Песков: Путин не будет принимать участия в саммите G20 РИА «Новости»

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Российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что Владимир Путин не будет принимать участия в мероприятии.

«Было принято решение, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров», — сказал он.

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Причины, по которым президент не будет участвовать в саммите, представитель Кремля не назвал.

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Ранее о том, что Путин не поедет на Бали, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. Позже агентство Reuters написало, что власти Индонезии подтвердили эти данные и заявили, что Россию будет представлять Лавров, но он будет участвовать в онлайн-формате.

Саммит G20 в этом году пройдет на Бали 15–16 ноября. На мероприятие пригласили и президента Украины Владимира Зеленского, хотя страна не входит в «Большую двадцатку».