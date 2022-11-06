Байден и Шольц обсудили Россию и Украину по телефону | 360°

Мир 06 ноября 2022, 23:56 Байден и Шольц обсудили Россию и Украину по телефону Белый дом: президент США Байден обсудил помощь Украине с канцлером Германии Шольцем

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщили в администрации американского президента, главы государств обсудили Россию и помощь Украине.

«Они отметили неизменную склонность США и Германии предоставлять Украине все виды помощи: экономической, гуманитарной и военной», — сказали в пресс-службе Белого дома.

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Кроме того, лидеры стран согласились, что недавние «ядерные угрозы России» являются безрассудными.

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Байден и Шольц также обсудили недавнюю поездку канцлера в КНР. В минувшую пятницу он впервые в роли главы государства нанес визит в Пекин. Там он заявил, что китайские власти должны оказать влияние на Россию из-за проведения специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине, потому что это бессмысленно как с военной, так и с политической точки зрения. Он подчеркнул, что страна никогда не заявляла, что будет применять ядерные арсеналы.