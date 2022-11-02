Песков назвал безответственным муссирование темы ядерного оружия Западом | 360°

Власть 02 ноября 2022, 13:51 Песков назвал безответственным муссирование темы ядерного оружия Западом Представитель Кремля Песков: РФ считает безответственным муссирование темы ядерного оружия

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Россия считает безответственным целенаправленную «накачку» Западом темы применения ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

Песков указал на то, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ наблюдается муссирование этой темы.

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«Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке», — подчеркнул представитель Кремля.

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Он добавил, что Россия не будет в этом плане уподобляться Западу.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного интеллектуального клуба «Валдай», отметил, что Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине, потому что это бессмысленно как с военной, так и с политической точки зрения. Российский лидер напомнил: страна никогда не заявляла, что будет применять ядерные арсеналы. Однако в целом, с его точки зрения, опасность их использования в мире существует, пока существует такое оружие. Об этом писал «Царьград».