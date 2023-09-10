Мир 10 сентября 2023, 08:29 Индийский водитель из кортежа Байдена лишился работы из-за подвоза частного клиента Indian Express: индийского водителя из кортежа Байдена отстранили от работы РИА «Новости»

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Индийский водитель из кортежа президента США Джо Байдена в Дели потерял работу из-за скандала. Шофер нарушил правила и подвез частного клиента. Об этом сообщило издание Indian Express.

США закупили для кортежа президента 60 автомобилей, кроме того, несколько машин нанял МИД Индии. Шофер с регистрационным номером штата Харьяна не подъехал в срок к назначенному службой безопасности месту, потому что его постоянный пассажир попросил подвезти его в отель «Тадж Мансингх». Водитель решил, что успеет выполнить просьбу клиента до того, как начнет движение кортеж президента США.

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«Водитель и бизнесмен были допрошены сотрудником спецслужбы и заявили, что не знали о протоколе», — сказал собеседник издания.

Ранее Байден попал в неловкую ситуацию на саммите «двадцатки» в Индии. Он не смог с двух попыток правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. На видео попали кадры, где наследный принц попытался скрыть неловкость —взял стакан и отпил воды.