Мир 10 сентября 2023, 04:02 Байден публично оконфузился на саммите G20 Байден на саммите G20 не смог произнести имя кронпринца Саудовской Аравии

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Президент США Джо Байден на саммите G20 не смог с двух попыток правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Видео очередного позора американского лидера опубликовали на YouTube-канале GOP War Room.

«Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама. Прошу прощения, Мухаммеда Салама», — попытался произнести имя кронпринца Байден.

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Во время второй попытки американский лидер изменил ударение, но все равно произнес имя неверно. На кадрах видно, что наследный принц попытался скрыть неловкость, взял стакан и отпил воды.

Недавно на церемонии награждения ветеранов Байден сбежал с мероприятия, не дождавшись заключительной традиционной молитвы. Военные ужаснулись неуважением к ветеранам со стороны главы государства.