Мир 26 августа 2023, 08:11 Байден дал неожиданный комментарий к тюремному фото Трампа Лидер США Байден назвал симпатичным экс-президента Трампа на тюремном фото Rod Lamkey/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал бывшего лидера страны Дональда Трампа «симпатичным» на тюремном снимке. Видео с комментарием Байдена опубликовал канал C-SPAN.

Журналисты задали действующему президенту США несколько вопросов во время его отдыха в штате Невада. В частности, они спросили, видел ли он упомянутое фото. Он рассмеялся и ответил, что наблюдал его по телевизору.

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«Симпатичный парень. Замечательный парень», — добавил Байден.

Экс-главу Белого дома взяли под стражу в штате Джорджия 24 августа в рамках дела о попытках вмешательства в американские выборы 2020 года. Уже через полчаса Трампа выпустили под залог в 200 тысяч долларов.

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которого сфотографировали при аресте. До этого он «сдавался властям» в здании суда, тюремных снимков не было. Кстати, бывший лидер США сам выложил свой магшот (фото после ареста) в соцсеть Х (бывший Twitter) с подписью «Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся».

Бывший лидер США отвергает обвинения в свой адрес.